Inter, ancora da piazzare 4 esuberi. Vecino-Napoli in stand by, Brozovic e Eriksen…

Pochi giorni alla conclusione del calciomercato: l’Inter, per bocca del ds Piero Ausilio, lavora soprattutto per sfoltire la rosa, condizione necessaria per tentare eventuali acquisti last minute. Secondo il Corriere dello Sport, sono quattro gli esuberi con le valigi in mano: “L’Inter rischia di non avere le entrate necessarie per gli ultimi colpi “sognati” da Conte, ovvero Marcos Alonso e Kanté. L’esterno spagnolo è in rotta col Chelsea, è nel mirino anche della Juventus, ma potrebbe arrivare solo con l’uscita di Dalbert (lui sì sul mercato con Joao Mario, Asamoah e Nainggolan, sempre più diretto verso il Cagliari che dovrebbe mettere sul tavolo due giovani, uno dei quali il regista Ladinetti)“.

Difficile, inoltre, pensare alla cessione di qualche big a pochi giorni dal gong: “Difficile, al primo ottobre, pensare alla cessione di uno fra Brozovic o Eriksen e il conseguente assalto a Kanté. Congelata al momento anche l’operazione Vecino-Napoli (gli azzurri torneranno alla carica?)“.