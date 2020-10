Cagliari-Nainggolan, si tratta senza sosta. L’Inter vuole i 2 migliori talenti: i nomi

Proseguono senza sosta i contatti tra Inter e Cagliari per Radja Nainggolan. I rossoblu intendono riportare in Sardegna il centrocampista belga, ma i nerazzurri questa volta trattano solo sulla base di una cessione a titolo definitivo. I vertici interisti vorrebbero monetizzare, ma sono disposti a inserire nella trattativa alcuni giovani prospetti del club sardo.

Il presidente Giulini, secondo il Corriere dello Sport, starebbe riflettendo sull’opportunità di sacrificare due talenti.

“Il Cagliari continua ad aspettare che maturino i tempi per riportare in Sardegna Radja Nainggolan. Si sta lavorando per ridimensionare la richiesta formulata dai nerazzurri di 8 milioni di euro: certo è che cedere due giovani come Riccardo Ladinetti e Nunzio Lella che tanto piacciono ai milanesi significherebbe privarsi di talenti in prospettiva. Il giocatore si spalmerebbe l’ingaggio su tre anni“.