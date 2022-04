Inter, alla Pinetina striscione tifosi: “Incazzati, ma innamorati. Forza Radu”

I tifosi nerazzurri hanno esposto fuori dai cancelli di Appiano Gentile una scritta dedicata alla squadra e in particolare al portiere dopo la sconfitta con il Bologna

Si deve andare avanti. Sempre. Gli interisti lo sanno benissimo. Perché quando hanno scelto l'Inter, o se è stata l'Inter a scegliere loro, hanno capito subito che non sarebbe stato mai niente facile. In questo caso si è complicata la corsa scudetto, nella sera in cui era necessario vincere, rimettere all'attivo i punti persi in classifica e sospesi dal giorno in cui è stata rinviata la gara col Bologna. Ma proprio quella sera un errore incredibile ha rimesso tutto in discussione e soprattutto ha ripassato la palla nelle mani del Milan che ora ha il pallino del gioco nelle ultime 4 gare che mancano per l'assegnazione dello scudetto.