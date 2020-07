Inter, piove sul bagnato: Conte con gli uomini contati. Possibile doppio ritorno dall’inizio

Dopo la sfuriata nello spogliatoio, dopo l’incredibile ko interno contro il Bologna, Antonio Conte si proietta sulla partita di Verona. E ancora una volta sarà emergenza per l’Inter. Mancheranno D’Ambrosio e Bastoni, squalificati, mancherà Barella, infortunato e out per tre partite. Il rigore sbagliato potrebbe costare la maglia da titolare a Lautaro Martinez, con Sanchez che scalpita. Mentre Conte potrebbe rilanciare la coppia uruguaiana, con Godin che giocherà con De Vrij e il rientrante Skriniar e Vecino che incalza Gagliardini per una maglia accanto a Brozovic.