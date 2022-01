Inter spinge per chiudere il colpo subito: “E’ pista calda, lo ha chiesto Inzaghi”

C’è una priorità che l’Inter continua a inseguire ed è quella dell’esterno sinistro: e c'è un nome che è molto caldo

Dieci giorni alla fine del mercato e in casa Inter non è ancora del tutto svanita la possibilità di fare un nome in entrata entro il 31 gennaio. Secondo La Gazzetta dello Sport, infatti, la priorità in casa nerazzurra è trovare un esterno sinistro e c'è un nome caldo che può ancora arrivare: "Il nome preferito è ancora quello di Kostic: i nerazzurri sperano di chiudere in prestito con diritto di riscatto, è una richiesta specifica di Inzaghi, la pista è calda. Per vincere, del resto, non ci si può distrarre".