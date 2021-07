Non solo Nandez. Inter, pista a fari spenti: “Raiola al lavoro per aprire la strada”

Continua il casting dell'Inter per la fascia destra in casa Inter: occhio ad una pista che il club sta conducendo a fari spenti

Continua il casting dell'Inter per la fascia destra in casa Inter. Il club nerazzurro è alla ricerca del successore ideale di Achraf Hakimi e sta vagliando diverse piste. E, secondo Calciomercato.com, non è solo quello di Nahitan Nandez un nome caldo in viale della Liberazione: "In questo scenario di incertezza e attendismo, resiste ancora con forza il nome di Denzel Dumfries, che in Italia ci verrebbe volentieri.