Inter, Nandez jolly ideale: corsa e garra, Inzaghi ha le idee chiare sul ruolo

Dove giocherebbe il duttile centrocampista nello scacchiere dell'Inter di Simone Inzaghi

Alessandro Cosattini

Nahitan Nandez e l’Inter sono sempre più vicini con il passare delle ore. Prosegue senza sosta la trattativa tra i nerazzurri e il Cagliari per il trasferimento del duttile centrocampista alla corte di Simone Inzaghi. Nandez ha già scelto l’Inter come prossima destinazione per la sua carriera, ma per la chiusura dell’operazione manca ancora tempo: c’è da trovare - con la fantasia di cui parla spesso il CEO Sport Beppe Marotta - la giusta formula, che convinca tutte le parti in causa. Ma dove giocherebbe Nandez nell’Inter di Simone Inzaghi?

Doppio ruolo

Nandez nasce centrocampista e da quando è in Italia ha ricoperto soprattutto un ruolo: mezzala in una mediana a 3 (a destra o a sinistra a seconda delle partite). Nell’ultima stagione, però, è stato impiegato da esterno in diverse occasioni nel corso del campionato. Nel 4-2-3-1 con Eusebio Di Francesco, nel 3-5-2 come esterno a tutta fascia a destra o sinistra con Leonardo Semplici, che ha portato la squadra alla salvezza. Un mix di corsa e garra imprescindibile per la formazione sarda in questi anni: velocità, resistenza, dribbling, sono solo alcune delle principali caratteristiche di Nandez. Quelle che hanno convinto l’Inter ad accelerare in queste ore per il giocatore classe 1995, considerato un vero e proprio jolly molto utile da avere in rosa.

Nei pensieri di Inzaghi

La duttilità è sicuramente un aspetto importante, ma nella testa di Inzaghi oggi Nandez ricoprirebbe il ruolo di esterno destro nel suo centrocampo a cinque, dove uno slot è stato liberato nelle scorse settimane da Achraf Hakimi. Il mercato è ancora lungo (non è da escludere un doppio colpo sulle fasce), ma al momento l’allenatore nerazzurro ha abbondanza a centrocampo e meno opzioni sulle corsie laterali, per questo lo lancerebbe sulla corsia destra, a tutta fascia, per sfruttare al massimo le sue qualità. Garantisce anche Rolando Maran, che ha allenato Nandez a Cagliari e ne ha parlato recentemente alla Gazzetta: “Grinta, corsa, tecnica e duttilità Nandez è perfetto per l’Inter. E nel 3-5-2 di Inzaghi può giocare a tutta fascia a destra e a sinistra, come successo con Semplici nel finale della scorsa stagione, sia fare l'interno per uno tra Barella e Calhanoglu”, le sue parole. La trattativa prosegue, Inzaghi inizia già a pensare al suo possibile impiego negli schemi nerazzurri.