Inter, possono salutare in quattro. “E c’è già il primo no ad un ritorno”

L'Inter dovrà operare sul mercato tra le tante difficoltà: sono diversi i nomi che possono lasciare Milano

E' ormai chiaro come la situazione attuale sia complicata e che l'Inter neo campione d'Italia debba far fronte a qualche partenza per alleggerire il monte ingaggi e risparmiare. Secondo Il Giorno, sono diversi i nomi che possono salutare Appiano Gentile in estate: "Non verranno rinnovati i contratti di Kolarov,Young, forse Ranocchia. Non è certa nemmeno la permanenza di D'Ambrosio, che sembrava vicinissimo a strappare un accordo almeno per un altro anno.