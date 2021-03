Inter, ecco le precauzioni scattate ad Appiano. Col Sassuolo si gioca se…

Il punto sulla questione Covid anche in vista della prossima gara dei nerazzurri sul Corriere dello Sport di oggi

Mancano pochi giorni a Inter-Sassuolo di sabato sera e in casa nerazzurra si spera di non perdere altre pedine a causa del Covid dopo Danilo D'Ambrosio. Il Corriere dello Sport spiega: "Se non ci sarà un focolaio nello spogliatoio, la sfida con i neroverdi si giocherà. Handanovic e compagni sono stati autorizzati dall'Ats, prontamente informata della positività di D'Ambrosio, a fare il percorso casa-centro d'allenamento. Alla Pinetina sono scattate tutte le precauzioni in situazioni come questa ovvero obbligo di mangiare, cambiarsi e fare la doccia ognuno nella propria stanza. Fermo restando l'obbligo che già vigeva di indossare la mascherina e rispettare il distanziamento".