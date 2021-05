Sky – Inter, probabile presa di posizione collettiva dei giocatori. No a muro contro muro

In casa Inter si affronta il discorso economico dopo la richiesta del presidente Zhang ai giocatori di rinunciare a due mensilità

Dopo i festeggiamenti per gli anni scorsi, in casa Inter si pensa al futuro e a risolvere i problemi finanziari che deve fronteggiare il club. Questo il punto sulla situazione secondo Sky sport:

"C'è la sensazione che sia una dieta su base volontaria. C'è stata una richiesta della società, ora i calciatori valuteranno questa richiesta. La sensazione è che non ci sarà adesione e il management dovrà trovare altre strade alla necessità di far tornare i conti e rispettare le scadenze. Ci sono tante cose sul piatto, ieri i giocatori hanno ascoltato il presidente vedremo gli sviluppi dei prossimi giorni. Chi ha contratto lungo può anche spalmare o adeguare, per chi è in scadenza il discorso è molto diverso. Se ne riparlerà dopo la partita con la Roma, potrebbe esserci presa di posizione collettiva per evitare muro contro muro. Si capirà meglio anche la prospettiva di futuro che vuole garantire la proprietà. Bisogna capire se questi sacrifici si sposano con un progetto vincente nei prossimi anni".