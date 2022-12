Inter, presto il vero Lukaku: le sensazioni dal campo e la verità sul peso forma

La verità sulle condizioni di Romelu Lukaku in chiave ripresa della Serie A: come sta Big Rom già in vista del Napoli

Alessandro Cosattini

La verità sulle condizioni di Romelu Lukaku in chiave ripresa della Serie A. L’Inter affronterà subito il Napoli, un match già cruciale in chiave scudetto per la squadra di Simone Inzaghi. Ecco quanto evidenziato dalla Gazzetta dello Sport oggi sulla forma fisica di Big Rom:

Lukaku, le sensazioni dal campo — “Romelu continua a dare ottime sensazioni sul tema: prosegue nel suo lavoro, sia in gruppo che da solo, per portare il motore al massimo dei giri. Il suo fisico si scalda un po’ alla volta, quasi per gradi, e ha bisogno di lavorare su diversi aspetti. La crescita di forza, elasticità, riflessi, va di pari passo al raggiungimento del peso forma, sempre intorno ai 101 chili: tutto sta per incastrarsi e al quel punto sarà finalmente vero Lukaku, ovvero l’ariete che butta giù tutte le porte, quello che i nerazzurri hanno voluto sopra ogni cosa.

Per tornare in sé, però, Rom ha sempre bisogno di un assistente, di un altro attaccante con cui duettare e che esalti le sue virtù: con Dzeko sta dividendo con profitto gli allenamenti ad Appiano, e giocherà anche oggi col Sassuolo, ma con il Toro l’intesa arriva da molto lontano. A differenza del compagno, Lukaku ha comunque dato una piccola sforbiciata alle ferie post-Mondiale: si è goduto 7 dei 10 giorni di ferie anche perché tornare presto ad Appiano era anche un modo per depurarsi le tossine qatariote”, si legge.