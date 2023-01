Inter prima non solo al botteghino: nerazzurri in testa anche per fan token

L'ennesimo sold out proietta l'Inter in testa nella classifica dei guadagni al botteghino. Ma non è solo sugli spalti che il tifo nerazzurro primeggia

Redazione1908

"L’affetto e la fedeltà del popolo nerazzurro spiccano anche nel mondo dei fan token, dove il club di viale della Liberazione ha appena incassato il primo posto nella relativa classifica annuale: in Italia i possessori dei gettoni digitali dell’Inter sono infatti quelli che hanno partecipato con più frequenza alle iniziative di Socios nel 2022.

In questo caso l’unità di misura scelta dalla piattaforma è quella dei cosiddetti “punti Ssu”: si accumulano partecipando a giochi e sondaggi e poi si spendono per riscattare premi unici. Nel 2022 c’è chi ha vissuto un match al Meazza in cabina di cronaca, è volato a Barcellona con la squadra o ha premiato gli “hall of famer” di persona. In tutto, quasi 5 milioni di punti spesi (poco meno del 10% del totale mondiale) contro i 3,7 degli juventini e i 3,1 dei milanisti", evidenzia la Gazzetta dello Sport.