Inter, le prime foto ufficiali della terza maglia: presto la presentazione

Manca sempre meno alla presentazione, che arriverà presto, in casa Inter, della terza maglia per la stagione sportiva 2022/23. Come raccontato qualche settimana fa, questa sarà di colore giallo, con stemmi e sponsor vari in nero. Il colletto e il contorno manica saranno invece nerazzurri. FootyHeadlines ha quindi pubblicato le prime foto ufficiali della tenuta, svelando anche i dettagli dei pantaloncini e dei calzettoni: questi ricalcheranno la maglia, essendo sempre gialli ma con i dettagli in nero e con i bordi nerazzurri.