Mercato, quasi fatto il primo colpo 22-23: “L’Inter ha le mani su di lui”

Continua il lavoro dell'Inter sul mercato per mantenere la squadra competitiva: e il primo colpo è molto vicino

E' Gleison Bremer il primo obiettivo dell'Inter sul mercato in vista della prossima stagione. Il centrale brasiliano, autore di una stagione straordinaria, ha convinto tutti e il club nerazzurro è sempre più deciso sull'affondo. Scrive infatti Libero: "Di ieri l'indiscrezione che il brasiliano Gleison Bremer, eccelso difensore in forza al Toro, è stato visto nei dintorni di Como a colloquio con un noto immobiliarista della zona. Naturale il sillogismo: l'Inter ha già le mani su Bremer, candidato a rimpolpare la difesa di Inzaghi, magari al posto di un De Vrij che ha balbettato in questo finale di stagione. L'unico ostacolo per l'Inter potrebbe arrivare da Parigi visto che Leonardo è in cerca di un perno giusto perla difesa. E lo sceicco anche. Ma un pranzo vicino a quel ramo del lago di Como in cerca di una villetta potrebbe essere un indizio enorme pro-Inter. D'altronde Marotta e Ausilio si muovono in questo modo da tempo".