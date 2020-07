Inter, priorità Ndombele: esce Brozovic dallo scambio, Mourinho fa il suo nome. Doppia idea

Tanguy Ndombele. Il nome, già fatto da Fcinter1908 oltre una settimana fa (leggi qui), ha trovato importanti conferme. Il centrocampista del Tottenham, pagato 60 milioni la scorsa stagione, è una priorità nerazzurra per la mediana, con Antonio Conte che vorrebbe affiancare a Nicolò Barella un centrocampista di grande prestanza fisica.

Il Tottenham vuole cederlo e sta cercando di allestire uno scambio.

“I rapporti tra Tottenham e Inter sono buonissimi dopo l’affare Eriksen, così è nata l’idea di sedersi a un tavolo nei prossimi giorni per studiare un possibile scambio. Un nome gradito a Mourinho è quello di Milan Skriniar, vista la ricerca di un sostituto di Vertonghen in difesa e non più incedibile per i nerazzurri; ma c’è da capire quale valutazione verrà fatta da entrambe le parte, se ci sarà distanza”, scrive Fabrizio Romano su Calciomercato.com.

Oltre a Skriniar, l’altra idea è legata a Ivan Perisic. Ma in questo caso, l’ultima parola spetta prima al Bayern Monaco. Esce, invece, dalle idee di scambio il nome di Marcelo Brozovic.