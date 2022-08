Inter, la probabile formazione per Lecce: difesa, esterni, Brozovic e Lu-La

La probabile formazione di casa Inter per la sfida contro il Lecce di domani sera: ecco le scelte di Inzaghi

La probabile formazione di casa Inter per la sfida contro il Lecce di domani sera. L’esordio nella nuova stagione è ormai alle porte, Simone Inzaghi ieri ha ritrovato in gruppo sia Stefan de Vrij che Marcelo Brozovic: sono recuperati e a disposizione.

Il primo è pronto a giocare in difesa, con Skriniar e Bastoni ai suoi lati; il croato in cabina di regia, dove era pre-allertato Asllani. Pronti Barella e Calhanoglu da mezzali, con Dumfries e Gosens (favorito su Dimarco) sulle fasce per La Gazzetta. Nessun dubbio davanti: tocca alla Lu-La.