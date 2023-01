Inter, probabile formazione col Napoli: da Acerbi a Dzeko, le ultime su Mkhitaryan

Migliorano le condizioni di Mkhitaryan in casa Inter verso il big match col Napoli di mercoledì. Secondo La Gazzetta dello Sport, giocherà nonostante la leggera lombalgia accusata contro il Sassuolo in amichevole. C’è lui in vantaggio su Brozovic, con Barella Calhanoglu a completare la mediana.

In difesa, dubbio de Vrij (distorsione alla caviglia): pronto Acerbi al centro, con Skriniar e Bastoni da braccetti. A tutta fascia Dumfries e Dimarco, in attacco invece si va verso la panchina inizialmente per Lautaro Martinez: i favoriti sono Dzeko e Lukaku per la rosea.