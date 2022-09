GdS – Inter, la probabile formazione: dalla porta a Lautaro, novità Darmian

La probabile formazione di casa Inter per la sfida di campionato con l’Udinese. Dalla porta all'attacco, tutte le novità in arrivo

La probabile formazione di casa Inter per la sfida di campionato con l’Udinese. Secondo La Gazzetta dello Sport, riecco Handanovic tra i pali con Skriniar, de Vrij e Bastoni favoriti in difesa. Scalpita Acerbi, protagonista in positivo all’esordio in Champions League.

Sulla fascia destra può tornare Darmian per Dumfries, a sinistra c’è Dimarco in pole (Darmian può giocare anche da questo lato qualora Inzaghi scegliesse l’olandese); in mediana pronti Barella, Brozovic e Calhanoglu, con quest’ultimo favorito su Mkhitaryan. In attacco Dzeko è in pole su Correa per affiancare Lautaro Martinez, che torna titolare dopo la panchina europea.