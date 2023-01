Inter, problema difesa in trasferta. Skriniar nervoso, il tempo sta per scadere

“La topica del fischietto non deve nascondere le incertezze dei nerazzurri. La difesa, dicevamo. L’Inter in trasferta ha i numeri peggiori di tutta la serie A (insieme al Bologna), 20 gol subiti in 9 partite. Guardando le dirette avversarie, la Juve ne ha presi 4, Napoli e Milan 7. Un dato che fa impressione se paragonato alle 4 reti incassate a San Siro. Pesa la poca tranquillità di alcuni elementi, come Skriniar. Nervoso perché il tempo sta per scadere: dopo la Supercoppa dovrà decidere se accettare l’ultima proposta di rinnovo dell’Inter, 6 milioni più bonus a stagione. Sabato la Curva si è esposta chiedendogli di rimanere con uno striscione: «Sei il nostro capitano, resta con noi». Basterà?”, spiega il Corriere della Sera.