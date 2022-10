Inter, problema nel riscaldamento per Dumfries ma l’olandese sarà in campo

Problema per Denzel Dumfries nel riscaldamento di Inter-Sampdoria. Un pestone durante il torello, che gli ha provocato discreto dolore e lo ha tenuto a terra per qualche minuto. Dopo un confronto con Farris, vice di Inzaghi, e lo staff medico nerazzurro l'olandese ha però scelto di proseguire gli esercizi e sarà regolarmente in campo al suo posto. Per fortuna, nulla di grave per lui.