CorSera – Inter, il problema più grande ha un nome: anche Conte lo ha ammesso

La prestazione offerta dall’Inter in casa della Sampdoria lascia spazio a più di una riflessione.

Il Corriere della Sera si concentra su un tema in particolare: “Pur non demeritando, a Genova l’Inter ha perso e ha pesato in modo determinante l’assenza di Lukaku. Delle quattro partite giocate senza il centravanti belga titolare, i nerazzurri ne hanno vinta soltanto una, quella con il Sassuolo. Poi la sconfitta con la Samp e due pari, con il Parma quando Lukaku era assente e con l’Atalanta, quando Conte gli concesse pochi minuti nel finale, senza di lui k.o. anche nell’andata di Champions con il Real Madrid. Conte, mai incline a lodare troppo i singoli, dopo la partita con la Samp ha ammesso: «Le qualità di Lukaku le conosciamo». Si può parlare di dipendenza perché senza il suo fuoriclasse l’Inter è costretta a cambiare modo di giocare e lo stesso Lautaro è meno incisivo. Contro la Roma domenica Lukaku ci sarà, a preoccupare però sono le alternative”.