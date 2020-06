Sky – Napoli-Inter, problemi per Conte: ben quattro giocatori restano a Milano, le ultime

L’Inter riparte. E i ragazzi di Conte si trovano subito di fronte a una montagna da scalare. Non sarà facile, infatti, ribaltare lo 0-1 di San Siro nella semifinale di ritorno di Coppa Italia al San Paolo contro il Napoli di Gattuso. Soprattutto se, come riportato da Sky Sport, l’allenatore nerazzurro dovrà fare a meno di ben quattro giocatori: Vecino, Godin, D’Ambrosio e Agoume.

Non proprio il modo migliore per avvicinarsi a un appuntamento molto importante per la stagione dell’Inter. I nerazzurri ripartono, ma il ritorno in campo è già in salita.

(Fonte: Sky Sport)