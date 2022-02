CdS – Inter, problemi in tutti i reparti: dalla difesa all’attacco, l’analisi

Errori difensivi, centrocampo senza idee, attacco che non segna più: per i nerazzurri periodo molto difficile

"Domenica sera, Inzaghi non l'ha nascosto: ciò che lo preoccupa di più è la difesa, o meglio la fase difensiva. Del resto, lo scorso novembre la stagione nerazzurra era svoltata proprio trovando maggiore equilibrio al momento di costruire gioco, sistemando le coperture difensive e soprattutto alzando il baricentro della squadra e il livello del pressing. Risultato: 6 clean-sheet nelle ultime 6 gare del girone di andata. Beh, nelle prime 6 disputate dopo il giro di boa l'Inter ha incassato ben 7 reti. E solo con l'Atalanta la porta di Handanovic è rimasta inviolata. A proposito, sotto questo aspetto, hanno certamente influito gli errori individuali dello stesso portiere sloveno (l'ultimo sulla rete di Raspadori) e pure quelli di De Vrij (Lazio, Juve, Milan, Napoli). Qualcosa, però, si è inceppato, perché anche prima del match con il Sassuolo, la squadra nerazzurra era tornata a patire le ripartenze degli avversari".

"Le difficoltà, comunque, sono emerse anche in fase di costruzione: meno idee, meno precisione e meno rapidità nello spostamento del pallone. Insomma, tutto lascia credere che con il Genoa, con Brozovic nuovamente al suo posto, le cose si sistemeranno. D'altra parte, però, il croato non può consumarsi e sfiancarsi. E con lui anche i suoi compagni di reparto. Già perché la mediana sembra il reparto con meno effettive alternative. Sensi è stato prestato alla Sampdoria e, forse, con il senno di poi, sarebbe stato meglio trattenerlo, mentre Vecino è in infermeria. Oltre ai titolari, quindi, restano solo Vidal (complicato che riesce a infilare due gare consecutive ad alta intensità) e Gagliardini (la gamba lo penalizza)".