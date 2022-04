Inter, proposto Xeka del Lille come regista: l’ipotesi non scalda

Secondo Tuttosport, nelle scorse settimane è stato proposto all'Inter questo regista a zero: ma l'opzione non scalda

Mancano poco meno di due mesi alla fine della stagione, ma il mercato è in continua evoluzione. I club sono infatti al lavoro sotto traccia per costruire le squadre del futuro e così sta facendo anche l'Inter, che in queste settimane sta ricevendo diversi operatori di mercato per sentire cos'hanno da proporre. Così Tuttosport su un profilo che però non ha convinto la dirigenza: "Intermediari avevano proposto Xeka, regista del Lille che si svincola a giugno, ma l’ipotesi non scalda i nerazzurri".