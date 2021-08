Inter, la strategia per la punta: nessuna fretta e budget da 30 milioni, i nomi

I nerazzurri, dopo aver sostituito Lukaku con Dzeko, cercano un altro attaccante per completare il reparto

Sostituiti Lukaku e Hakimi con Dzeko e Dumfries, l'Inter cerca ora un'altra punta per completare il reparto avanzato. Tanti i nomi al vaglio della dirigenza nerazzurra, con Simone Inzaghi che ha già dato le sue indicazioni e attende ora di conoscere il prossimo rinforzo. Nessuna fretta e budget ben definito: è questa la strategia interista. Così scrive il Corriere dello Sport: "L'Inter ha puntato su una strategia attendista. Non sarebbe una sorpresa, dunque, se il nuovo attaccante che si aggiungerà a Dzeko dovesse arrivare solo la prossima settimana, o addirittura agli sgoccioli del mercato. L'idea è di attendere che si sblocchino alcune situazioni. Fermo restando che il club nerazzurro si è portato avanti, ottenendo la disponibilità sia di Correa sia di Zapata, e sondando pure il terreno con Insigne. In aggiunta, in queste ore, vengono esaminati anche i profili di Weghorst, bomber del Wolfsburg e di Marcus Thuram del Borussia Monchengladbach".

"Il budget a disposizione di Marotta e Ausilio è di circa una trentina di milioni di euro. La cifra, dalla prospettiva interista, corrisponde alla valutazione di Correa e di Zapata. Mentre per Insigne, in considerazione del contratto in scadenza tra un anno, l'investimento non andrebbe oltre i 15 milioni. Per quanto riguarda Weghorst, gli intermediari hanno assicurato che lascerebbe la Germania per non più di 20 milioni".