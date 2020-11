L’Inter punta ancora forte su Sensi: ecco il centrocampo tipo che vorrebbe Conte

Stefano Sensi sta lavorando per cercare di recuperare dall’ennesimo problema muscolare accusato in questo periodo travagliato. Il centrocampista aveva recuperato il posto in squadra, salvo poi fermarsi nuovamente dopo l’espulsione rimediata contro la Lazio.

Malgrado i continui infortuni, l’Inter continua a puntare forte sull’ex Sassuolo. I nerazzurri, conferma la Gazzetta dello Sport, ci credono “con la stessa convinzione con cui in estate lo ha riscattato dal Sassuolo: in un centrocampo tipo con Barella e Vidal ci starebbe a pennello, anche se non c’è praticamente mai stato modo di verificarne la fattibilità per gli equilibri di squadra. Che non è sul mercato lo sa bene anche lui: «Via da Milano? Assolutamente no, si cambia solo casa», ha risposto la fidanzata Giulia Amodio su Instagram”