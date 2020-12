Inter, momento magico: rosicchiati punti a tutte le rivali. E mercoledì sarà assalto alla vetta

Momento positivo per l’Inter in campionato. La squadra di Conte viene da 6 vittorie consecutive che le hanno permesso di avvicinarsi al Milan, distante ora solo un punto, e di rosicchiare punti a tutte le dirette rivali. I nerazzurri mercoledì affronteranno l’Hellas Verona sperando di poter chiudere il 2020 in testa al campionato, ma questo dipenderà anche dal Milan che ospiterà la Lazio.

Nelle ultime sei giornate l’Inter ha collezionato 18 punti e ha rubato punti a tutti: 4 al Milan e alla Juve, 8 a Roma e Lazio, 9 al Napoli, 10 a Sassuolo e Atalanta.

(Sky Sport)