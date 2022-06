Inter, quando arriva Lukaku? “Tutto lascia pensare allo sbarco in questa data”

Inter e Chelsea hanno trovato l’accordo martedì scorso: 8 milioni per il prestito annuale, più altri 5 come premi legati alle vittorie della squadra, quindi non soltanto allo scudetto. A questo punto, si tratta solo di sistemare gli ultimi dettagli e di stilare i contratti. Possibile che venga completato tutto nel weekend, ma se necessario ci sarà una piccola appendice lunedì. In ogni caso, tutto lascia credere che Big Rom sbarcherà a Milano tra martedì o massimo mercoledì, se non altro per tenersi comunque un margine di sicurezza. A quel punto, dovrà sostenere le visite mediche, come di consueto quelle del club all’Humanitas di Rozzano e quelle di idoneità al Coni in via Piranesi. Quindi il trasferimento in sede per le firme e gli annunci".