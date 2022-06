Lukaku torna all’Inter ed è già… in Italia: Big Rom si gode una vacanza in Costa Smeralda

L'Inter lo aspetta (di nuovo) e lui, che ha messo in piedi praticamente da solo un affare con pochi precedenti nella storia del calcio pur di vestire ancora una volta il nerazzurro, ha deciso di affrettare i tempi, sbarcando già in Italia. Per adesso solo in vacanza, ma nei prossimi giorni... Romelu Lukaku in Sardegna, con la speranza di recarsi poi direttamente a Milano, senza passare da Londra, per ricominciare dall'Inter. Nel frattempo, Big Rom si gode la straordinaria bellezza della Costa Smeralda in Sardegna, con la speranza di un 'nuovo' inizio tinto di nerazzurro.