GdS – Inter, deciso quando finirà l’alternanza Handanovic-Onana

I due portieri continueranno ad avvicendarsi al rientro dalla sosta, ma non per molto...

Questo il focus: "Di certo Handa, anche per la fascia al braccio, per il momento delicato della squadra e per il tempo passato ad Appiano durante la sosta, non rischia di certo il posto contro Mou l’1 ottobre. Alla stessa maniera, però, Onana da canterano del Barcellona, potrebbe essere chiamato a fermare Lewandowski sia a San Siro che al Camp Nou. Dopo, però, verrà finalmente deciso chi ha più X Factor tra i pali. Si terrà ovviamente conto degli equilibri di spogliatoio, ma anche delle difficoltà dei centrali chiamati a cambiare approccio in base a chi li protegge alle spalle. Un portiere che tende all’uscita impone movimenti diversi da uno che preferisce non lasciare mai sguarnito il proprio fortino".