Pedullà – Inter, quattro acquisti. L’agente di Dzeko lavora per liberarlo

Il focus sul mercato in entrata del club nerazzurro che entrerà nel vivo dopo la partenza di Romelu Lukaku

In particolare, sui due acquisti per l'attacco ha precisato: "L‘Inter ha scelto i due attaccanti per il dopo Lukaku. Duvan Zapata: c’è un accordo impostato con l’Atalanta e una intesa totale con l’agente dell’attaccante colombiano. Lo confermiamo. L'agente di Dzeko sta lavorando no stop e con fiducia per arrivare ad una soluzione. Il gigante bosniaco è andato in panchina nell’amichevole in corso con il Betis Siviglia. Comunque la pista Inter si è accesa in modo concreto. Lucci, che già lo scorso gennaio aveva cercato di portarlo all’Inter, in uno scambio, poi naufragato con Alexis Sanchez, ora è convinto di trovare una soluzione, anche in virtù degli eccellenti rapporti con la Roma. Dzeko non ha mai puntato i piedi per andare via, ma era stata impostata una intesa che gli avrebbe consentito di liberarsi se fosse arrivata una proposta. Ora c’è l’Inter. I nerazzurri non vogliono e non possono spendere per il cartellino, sono pronti a mettere sul tavolo un contratto da 4,5 milioni a stagione. In questo momento, tutte le altre piste (da Scamacca in poi), sono alternative".