Cds – Inter, impressiona una cosa. Toccata quota 62 punti, l’ultima volta…

Il giorno dopo l'importante vittoria contro l'Atalanta, il quotidiano analizza la gara dell'Inter

"L'Inter si è difesa e ha puntato sulle ripartenze cercando in profondità Lukaku. Le occasioni più nitide sono state quelle della Dea, che se l'è giocata a viso aperto e senza paura. Mentre gli uomini di Conte, come era successo all'andata, non sono mai riusciti a inquadrare lo specchio nei quarantacinque minuti iniziali. Un paio di conclusioni ribattute e altrettanti contropiedi che potevano essere sfruttati meglio. Un po' poco per la capolista, ma in realtà, riletta a posteriori, la scelta "attendista" è sembrata una strategia studiata. Quasi per far sfogare gli avversari e poi colpirli dopo il té. Il fortino dell'Inter così ha tenuto e ha festeggiato la decima affermazione di fila in casa. Toccata quota 62 punti in classifica: l'ultima volta erano stati di più nel 2006-07 (70) e arrivò lo scudetto che è assai vicino anche oggi".