Inter, Radu vuole andare. Un club di Serie A pronto a dargli una nuova chance

Il giovane rumeno ha bisogno di respirare aria nuova per ripartire dopo il finale di stagione turbolento in nerazzurro

Ionut Radu è pronto a rimettersi in gioco. Lontano dall'Inter, con ogni probabilità, per mettersi alle spalle quanto accaduto nel finale di stagione. Si legge sulla Gazzetta dello Sport: "La nuova vita comincerà presto. Probabilmente ancora in Lombardia . Perché su Ionut Andrei Radu, lo sfortunato portiere romeno dell’Inter, autore di un clamoroso errore nella partita persa dai nerazzurri a Bologna, ci sarebbe la Cremonese. Neopromossa in A, ha costruito la sua fortuna su prestiti azzeccati di giovani che hanno avuto, con Fabio Pecchia alla guida, una resa straordinaria".