Raiola: “Fatto il rinnovo di De Vrij? Chiedete all’Inter. Pinamonti, messo in conto che…”

Il procuratore dei due interisti ha parlato anche ai microfoni di FCINTER1908

Eva A. Provenzano

Mino Raiola è passato da Palazzo Parigi dove si è tenuta l'Assemblea di Lega. Il procuratore ha parlato dei suoi assistiti ai microfoni dei giornalisti tra i quali anche l'inviato di FCINTER1908.IT. Questo il botta e risposta:

-Tema importante in casa Milan, Donnarumma?

Ma se è un tema importante in casa Milan, ne dovete parlare con loro.

-Ma Donnarumma è del Milan...

Eh, senti... Gigio deve essere lasciato in pace. Sta cercando di fare una cosa importantissima per la sua carriera e per il Milan. Questo conta. Tutto il resto si fa da dietro, senza i giornalisti e senza che nessuno sappia niente. In assoluta calma e sarà così sempre.

-Stupisce quello che sta facendo Ibrahimovic?

Stupisce solo voi. Io non sono stupito. Io l'ho detto che l'unica cosa da salvare era Zlatan e così è stato.

-Il gesto fatto è per il rinnovo di contratto?

I gesti che fa lui li dovete chiedere a lui. Sono marchi registrati, ha il brevetto e io non so quali sono le sue intenzioni. So che migliora tutto, sé stesso, la squadra perché è altruista, ed era quello che serviva il Milan per arrivare dove deve arrivare. Penso che lo abbiano capito ora. Io sono contento per lui e per il Milan.

-Pogba lascerà il Manchester?

Va lasciato in pace anche lui. Perché quando io parlo schizzano le azioni della borsa, la gente è nervosa. Gente che non dorme la notte. Meglio non parlare.

-Possibile che torni alla Juventus?

Non parlo di nessuno. Quello che devo fare devo farlo in silenzio.

Vale per tutti. Io ho sempre lavorato nell'ombra e là devo lavorare.

-Per il rinnovo?

Parlate con l'Inter.

-Pinamonti?

Pinamonti è un giovane al quale l'Inter ha proposto un cammino sportivo e lo sta facendo. Solo che è stato infortunato. Non puoi essere soddisfatto quando non giochi sempre. Ma lo avevamo messo in conto.

-Zlatan a Sanremo?

Che sta diventando un personaggio mediatico? Lo è da sempre, qualcuno se ne accorge adesso.

(Fonte: FCINTER1908.IT, l'inviato Daniele Vitiello)