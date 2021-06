Inter, Ranocchia deciso a rinnovare: ecco come Inzaghi l’ha convinto

Il difensore sembra pronto ad accettare l'offerta di rinnovo messa sul tavolo dal club nerazzurro

Simone Inzaghi sta trascorrendo le sue vacanze in giro per l'Italia. Nella tappa in Puglia, il nuovo tecnico nerazzurro ha avuto modo anche di incrociare uno degli elementi della rosa nerazzurra. Si tratta di Andrea Ranocchia, giocatore il cui futuro è stato in bilico proprio fino all'incontro con Inzaghi. "Prove di spogliatoio dal vivo: Inzaghi ha sfiorato Danilo D’Ambrosio, andato via un attimo prima del suo arrivo, ma ha incrociato Andrea Ranocchia che, guarda caso, si è ormai deciso a rinnovare", scrive la Gazzetta dello Sport.