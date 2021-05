Inter, Ranocchia: “Questo scudetto mi ripaga di tutto. Il mio futuro? Mi godo il presente”

Commosso e visibilmente emozionato, Andrea Ranocchia ha espresso tutta la sua felicità per il grande scudetto conquistato

Commosso e visibilmente emozionato, Andrea Ranocchia ha espresso tutta la sua felicità per il grande scudetto conquistato con la maglia dell'Inter . Un traguardo che, a suo dire, ripaga tutti gli sforzi fatti in 10 anni trascorsi con la maglia nerazzurra addosso:

"Questo scudetto mi ripaga di tutto, sono contentissimo, quasi ancora non ci credo. Spogliatoio fondamentale, abbiamo creato un gruppo forte, unito anche quando le cose andavano un po' meno bene. La mia ultima qui all'Inter? Non lo so, ora penso solo a godermi il presente".