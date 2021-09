Inzaghi in conferenza: “Meritavamo un altro risultato, giocando cosi avremo soddisfazioni”

Le parole di Simone Inzaghi al termine della gara contro il Real Madrid in conferenza stampa

Le parole di Simone Inzaghi in conferenza stampa nel post partita di Inter-Real Madrid. Queste le parole dell'allenatore dell'Inter: "Dispiace per quanto visto in campo, non avremmo mertitato la sconfitta e lo ha detto anche Ancelotti. Avremmo dovuto concretizzare quanto creato nel primo tempo con grandi parate di Courtois, in queste serate non devi guardare solo il risultato ma anche la prestazione e giocando cosi la qualificazione la possiamo trovare"