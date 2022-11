Sky – Inter, ecco la reazione dei giocatori ad Appiano dopo il sorteggio con il Porto

Certo, non si può esultare, dato che si tratta comunque di un avversario tosto e prestigioso in un doppio confronto importantissimo. Ma c'è comunque la consapevolezza di aver pescato, a differenza delle ultime volte, un avversario 'giocabile', con cui l'Inter potrà misurarsi e con cui non parte sfavorita. La parola come sempre passerà al campo. Appuntamento a febbraio.