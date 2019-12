Inter-Genoa, recupera Candreva? Gagliardini più no che sì. Agoume? Più facile che Conte…

Ad oggi Antonio Conte a centrocampo può contare sul solo Matias Vecino in vista della gara contro il Genoa. L’allenatore nerazzurro contro l’ex Motta dovrà fare a meno anche di Brozovic e le condizioni di Borja Valero preoccupano. Quali sono le alternative? “ Per la verità, qualche minimo margine ci sarebbe pure per Gagliardini, ma ad oggi siamo comunque più sul no che sul sì. In verità, l’unico elemento per cui ci sono concrete chance di recupero è Candreva. E’ da capire, però, se Conte voglia tenerlo in considerazione per la mediana. Prima del Barcellona aveva scartato questa ipotesi, ma ora davvero rischia di dover ricorrere alla Primavera. Agoume ha debuttato proprio domenica con la Fiorentina e, a questo punto, potrebbe essere titolare contro il Genoa, anche se è più facile un avanzamento in mediana di Skriniar“, spiega il Corriere dello Sport.

