L’Inter riparte forte: 4 sedute ad Appiano poi Malta. “Lavoro specifico per essere brillanti”

Andrea Della Sala

L'Inter riparte oggi. Raduno ad Appiano per i giocatori che non sono andati al Mondiale e via agli allenamenti, poi la partenza per Malta.

"Quattro sedute atletiche prima della partenza di domenica pomeriggio per Malta. Questo il programma iniziale stilato da Simone Inzaghi e il suo staff. Oggi pomeriggio la messa in moto, domani doppia seduta e domenica mattina ultimo sessione ad Appiano Gentile. Correa non farà parte del gruppo e verrà riaggregato al rientro da Malta, quando probabilmente si rivedrà anche Onana, rientrato in anticipo dal Qatar. L’Inter ha bisogno di ripartire subito forte: quindi un po’ di fondo iniziale, sedute di resistenza alla velocità e poi ricerca della brillantezza nella seconda metà di dicembre. Il 4 gennaio col Napoli sarà già sfida decisiva per i nerazzurri, che poi il 18 si giocheranno il primo trofeo della stagione, nel derby di Supercoppa. E chi è impegnato al Mondiale, al rientro troverà un lavoro personalizzato fatto su misura", spiega La Gazzetta dello Sport.