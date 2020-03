L’Inter si allena, recuperati Handanovic e Gagliardini. Sensi ancora out. Eriksen…

Piove a dirotto su Appiano Gentile. L’Inter si allena in vista della partita contro il Napoli di giovedì sera, valida per la semifinale di Coppa Italia. Quella almeno è la prossima gara in programma. Antonio Conte ha recuperato Handanovic. Starà al tecnico nerazzurro decidere se farlo giocare in questa gara o alla prossima di campionato. Ha recuperato anche Roberto Gagliardini (che arriva da un trauma all’avampiede destro con edema osseo). Per Sensi bisognerà aspettare ancora qualche giorno, è ancora indietro nel recupero rispetto ai compagni. Si era infortunato proprio all’andata con il Napoli (infrazione allo scafoide). Si è fatto male Moses però: risentimento muscolare per l’esterno arrivato a gennaio a Milano.

Il club nerazzurro ha giocato giovedì in Europa League ma sono saltate le ultime due gare di campionato. Vuole recuperare il risultato dell’andata per provare ad arrivare in finale di Coppa. Sulla formazione bisognerà aspettare i prossimi giorni. Buone chance di partire da titolari per Lukaku e Lautaro. Poi ci sarà da capire se ci sarà da titolare oppure no Eriksen: il giocatore fa progressi anche durante gli allenamenti, spiegano a Skysport. Starà al tecnico capire se farlo giocare da titolare o se è meglio per la squadra dargli una chance a partita in corsa.

(Fonte: SS24)