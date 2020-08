Youth League, l’Inter sfida il Rennes: Rutter la stella, tante assenze tra i francesi

L’Inter Primavera è pronta per tornare in campo dopo il lungo periodo di stop forzato: i ragazzi di Armando Madonna affrontano domani pomeriggio a Nyon il Rennes, gara valevole per gli ottavi di finale di Youth League. I nerazzurri, in caso di passaggio del turno, affronteranno la vincente di Juventus-Real Madrid. Sulla strada di Schirò e compagni ci saranno i francesi di Romain Ferrier, che nel corso della competizione hanno eliminato i serbi del Brodarac, gli israeliani del Maccabi Petah Tikva e i belgi del Club Brugge.

ASSENZE – Il tecnico francese dovrà fare i conti con diverse assenze: contro l’Inter mancheranno il portiere Pépé Bonet, il terzino destro Brandon Soppy, il difensore Sacha Boey e il terzino sinistro Adrien Truffert, tutti impegnati con la Prima Squadra. Mancherà anche il centrocampista e capitano Mathis Picoleau, ceduto poche settimane fa al Valenciennes.

LA STELLA – Occhi puntati su Georginio Rutter, attaccante classe 2002 di cui si parla un gran bene. Protagonista con la Nazionale Under 17 francese ai recenti Europei e Mondiali di categoria, perfettamente ambidestro, in grado di svariare su tutto il fronte offensivo, nel corso della stagione ha confermato di essere uno dei migliori prospetti del calcio transalpino. Convocato per l’occasione anche Mathys Tel, centrocampista classe 2005 di cui si parla un gran bene.