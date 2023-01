CdS – Inter, restyling in difesa? Le ultime su De Vrij e Acerbi

Non solo il futuro di Milan Skriniar a tenere banco in casa Inter per la difesa di Simone Inzaghi. Ci sono almeno altre due questioni da risolvere, come sottolinea anche il Corriere dello Sport di oggi: "Se la difesa rischia di andare incontro a un restyling, il ragionamento coinvolge appunto De Vrij altrettanto in scadenza contrattuale. Ieri dal suo procuratore, Federico Pastorello, sono giunte conferme sulle intenzioni di rinnovo che ha la società. Sotto forma di una proposta biennale, a ingaggio praticamente invariato per il centrale arrivato qui altrettanto da svincolato nel 2018. Dalla Premier League sono in agguato per De Vrij, mentre è da definire il futuro di Acerbi in prestito con diritto di riscatto dalla Lazio.