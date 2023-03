Anche l’Inter in corsa per Retegui, ecco il prezzo. E spunta la carta Colidio

Il nome di Mateo Retegui è da tempo sulla lista dell'Inter per rinforzare l'attacco: il prezzo e la possibile carta Colidio

Alessandro Cosattini

L'Inter inizia a muoversi per Mateo Retegui, convocato a sorpresa dal ct azzurro Roberto Mancini. Da tempo gli uomini mercato nerazzurri lo osservano e continueranno a farlo ora che è in Nazionale. Il suo nome è sulla lista in vista dell'estate, ma occhio al prezzo che può lievitare. Ecco quanto evidenziato da Tuttosport su passato, presente e futuro di Retegui:

"Anche l’Inter si iscrive alla corsa per Mateo Retegui, il 23enne centravanti del Tigre fresco di convocazione nella Nazionale italiana, aprendo così a un intrigante derby di mercato, visto che sull’attaccante è forte l’interesse - fra le altre - anche del Milan, alla ricerca di nuovi “9”. Retegui non è però una novità per il club nerazzurro. Non è un obiettivo emerso negli scorsi mesi, non fosse altro perché l’Inter davanti era coperta con Martinez, Dzeko e Correa, insieme con il cavallo di ritorno Lukaku. Ma oltre a tenere vivi i rapporti con l’entourage di Marcus Thuram, che andrà a scadenza a fine stagione (ma sul francese rimangono forti il Bayern e i club inglesi), la dirigenza ha continuato a monitorare la crescita di Retegui.

Inter, Retegui nel mirino — Il ragazzo ha fatto benissimo l’anno scorso e si sta ripetendo in questo avvio di campionato con 6 gol in 8 gare. L’Inter lo segue da tempo - il vice ds Baccin lo ha visionato dal vivo nel viaggio fatto in Sudamerica a fine ottobre - e in particolare ha approfondito le valutazioni sulle sue prestazioni nel 2022, ovvero da quando nel Tigre ha iniziato a giocare con lui Colidio. Classe 2000, è ancora oggi un giocatore di proprietà dell’Inter, il 4 gennaio 2022 è stato mandato in prestito al Tigre, operazione che ha rilanciato il jolly offensivo cresciuto nel Boca Juniors e portato a Milano nel 2017 per ben 9.5 milioni. Nel 2022 Colidio ha messo insieme 48 partite con 8 gol e 8 assist, alcuni proprio per Retegui. Il tandem ha talmente ben funzionato che il Tigre a gennaio ha ottenuto dall’Inter di prolungare il prestito fino al 30 giugno; formula che il club nerazzurro ha assecondato, nonostante il contratto in scadenza di Colidio, avendo a suo favore un’opzione per rinnovare fino al 2024.

Carta Colidio — L’Inter, infatti, sfrutterà la “rinascita” di Colidio per fare cassa e fra le squadre che vorrebbero prenderlo c’è ovviamente proprio il Tigre. E chissà che proprio Colidio non possa essere una carta da giocare nell’eventuale trattativa per Retegui, già valutato intorno ai 25 milioni (e Colidio per l’Inter ne vale ben più di 10)", si legge. I discorsi verranno approfonditi dall'entourage del giocatore già nelle prossime settimane, a margine delle partite della Nazionale.