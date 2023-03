Lukaku sembrava il colpo perfetto. Ora l’Inter valuterà: l’idea di Marotta…

Il ritorno di Lukaku doveva essere l'acquisto decisivo per far tornare lo scudetto in nerazzurro. L'Inter, però, non lo ha avuto per parecchio periodo e l'attaccante belga non è ancora nelle migliori condizioni. Il futuro si deciderà da qui alla fine della stagione, Lukaku dovrà dimostrare di poter incidere ancora in Serie A.