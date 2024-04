L'Inter ha un chiaro obiettivo di mercato dopo aver chiuso gli acquisti di Taremi e Zielinski: si chiama Bento Krepski, portiere oggi all'Athletico Paranaense. Su cui, racconta il Corriere dello Sport, il club nerazzurro era già forte nel mercato estivo 2023: "Il percorso non è semplice, ma in casa Inter c’è fiducia di riuscire a fare il colpo. Del resto, nessuno dimentica che, la scorsa estate, quando Bento, che già si immaginava nerazzurro, venne bloccato, ci scappò una sorta promessa. In sostanza, al portiere fu assicurata la disponibilità ad andare incontro ai suoi desideri, qualora avesse accettato di buon grado di restare ancora un anno. Adesso, quindi, si tratta di andare a “incassare” quella scommessa".