Inter, il retroscena su Casadei: “Tra i corridoi di Appiano si sussurra che…”

Lo vogliono tutti, ma l'Inter non ci sente: Cesare Casadei è blindatissimo dal club nerazzurro. La sua stagione in Primavera è stata fantastica e l'intenzione della società è sì quella di dargli la possibilità di giocare altrove, ma soltanto in prestito. E intanto c'è un bel retroscena raccontato da Tuttosport sul classe 2003: "Tra i corridoi di Appiano Gentile la leggenda narra che Cesare, ogni qual volta si fosse allenato con i grandi di Inzaghi (con la prima convocazione arrivata contro il Sassuolo), avesse rubato qualche segreto da Brozovic e dagli altri top nerazzurri".