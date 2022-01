Inter, il retroscena estivo: “Sfumato Zapata, Marotta ha provato a prendere…”

La Gazzetta dello Sport racconta un interessante retroscena su un colpo mancato in estate da parte dell'Inter

Come abbiamo precedentemente riportato, c'è sempre più l'Inter nel futuro di Gianluca Scamacca. Nonostante le numerose richieste che gli stanno pervenendo infatti in queste settimane, il centravanti ha in testa solo i nerazzurri e sembra proprio che il matrimonio possa celebrarsi in estate. Ma poteva realizzarsi anche la scorsa, come racconta La Gazzetta dello Sport svelando questo retroscena: "C’è un backstage dello scorso agosto che rende l’idea, anzi che la rafforza. L’Inter aveva provato a portare Scamacca a Milano, subito dopo aver preso Dzeko (stesso agente, Alessandro Lucci) e memorizzato che l’Atalanta non avrebbe ceduto Zapata".