I tanti impegni consecutivi in una stagione fittissima costringe gli allenatori a dover ruotare i propri giocatori e quest'ultimi a dosare le forze. Ecco perché anche Lautaro Martinez , uno che vorrebbe giocarle tutte, dovrà capire i momenti e quando riposare. Svela La Gazzetta dello Sport: " Chi lo conosce sa benissimo che, fosse per lui, Lautaro si schiererebbe sempre dall’inizio, ma chi frequenta Appiano sa anche altrettanto bene che quella fascia al braccio è un simbolo che il Toro onora con grande senso di responsabilità: per lui, l’Inter viene prima di tutto il resto, Lautaro compreso .

È con questo spirito che l’argentino ha accettato la panchina di Manchester, nel debutto di Champions più luccicante che si potesse immaginare, ed è allo stesso modo che accetterebbe altre scelte simili di Inzaghi se le gambe non dovessero girare ancora al meglio. Perché Lautaro lo sa: ogni pennellata sarà pesata con la massima attenzione, per ridipingere il quadro del cannoniere da scudetto che trascina i compagni verso nuovi successi. In questa storia, di istintivo non c’è nulla. Tranne quel fiuto perduto che Lautaro conta di ritrovare al primo pallone buono che gli capiterà tra i piedi".