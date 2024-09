Libero – Lautaro, la pancia piena e la bocca asciutta: il momento dell’Inter

Di fronte alle difficoltà sue e dell'Inter ci ha messo la faccia. E ha ammesso candidamente "Sto facendo fatica", rivolgendosi a Bobo Vieri, uno che sa che cos'è il gol e sa cosa vuol dire quando manca. Lautaro Martinez non ha ancora segnato in questo inizio campionato e sta facendo fatica a livello fisico e mentale. Ha saltato la preparazione estiva per mettersi subito a disposizione di Inzaghi dopo qualche giorno di riposo arrivato subito dopo la vittoria della Copa America con l'Argentina.

"La questione è sia fisica che mentale - si legge su Libero - ma l'argentino è in buona compagnia se si pensa a Pavard, Mkhitaryn e Calhanoglu, tutti e tre lontani dagli standard alti della passata stagione". Mancano anche i gol del suo capitano all'Inter che sta facendo fatica in questo avvio di stagione. "La risposta è in tanti piccoli fattori - scrive il quotidiano - anche se il primo vero problema è quello che Inzaghi aveva affrontato nella sua prima conferenza stampa, la pancia piena. Era un rischio che ha messo in conto". Potrebbe esserci anche qualche influenza che arriva dalla Champions, secondo il quotidiano. Perché, come Barella stesso ha ammesso, i giocatori nerazzurri vogliono provare a fare bene anche in Europa.